Un trajet La Louvière Nivelles en voiture, c'est moins de 30 minutes pour une vingtaine de kilomètres quasiment que sur autoroute. En transport en commun, c'est une heure à une heure et demie de trajet avec correspondances à Charleroi ou Pont-à-Celles. Autant dire que le choix entre les deux modes de transport est vite fait.

Dès le 1er septembre néanmoins, la donne changera quelque peu avec l'apparition du bus E7. En 5 arrêts, il proposera une liaison directe entre Nivelles et La Louvière. Le bus partira de la gare de La Louvière-Sud, fera arrêt à celle du Centre, puis à la Grattine avant de filer à Nivelles via l'autoroute E19. Dans la cité brabançonne, le bus marquera un arrêt à Petit Baulers et terminera son trajet à la gare. Temps de trajet: moins de 40 minutes.

Le bus circulera une fois par heure entre 6 h et 20 h le vendredi. Des correspondances avec les trains de et vers Mons sont prévues à la gare de La Louvière-Sud pour rejoindre Nivelles. Des correspondances à la gare de Nivelles avec la ligne de bus E4 offrent également la possibilité aux étudiants de rejoindre Louvain-la-Neuve. La ligne assure également une liaison avec le Parc d’Affaires «Les Portes de l’Europe» à Nivelles. Un trajet coûte 5 € par trajet ou 3,45 € en optant pour des cartes multiparcours.

Cette ligne E7 est une des nouveautés du réseau Express, des lignes de bus rapides, directes et confortables à travers toute la Wallonie. Neuf nouvelles lignes seront lancées ce 1er septembre, dont la ligne E44 Mons-Binche. A cette date, 25 lignes constitueront le réseau express. "L’objectif est d’atteindre, d’ici 2024, une quarantaine de lignes Express pour relier des zones d’activités, des quartiers ou des villages afin de desservir efficacement le territoire wallon", indiquait le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry.