L'incertitude a beau peser de tout son poids sanitaire sur les prochaines semaines, une chose est sûre, le coronavirus ne nous enlèvera pas tous les petits plaisirs liés aux fêtes de fin d'année. Le site spécialisé de vente en ligne Beer Crush a ainsi eu l'idée de décliner le calendrier de l'Avent aux couleurs des bières du Hainaut. L'idée devrait ravir plus d'un amateur de mousse.

Si le projet est porté pour chaque province du pays, le fondateur de Beer Crush, Florian Piette, reconnaît que le choix a été difficile pour notre région tant les bonnes bières y coulent à flots. "La province du Hainaut est un peu le saint Graal de la bière belge. Tellement de brasseries exceptionnelles se côtoient sur un si petit territoire. Ça a été fort dur de choisir les 19 brasseries qui participent à ce calendrier de l'avent de 24 bières. C'est clairement le meilleur calendrier de l'Avent bière parmi toutes les provinces belges."

Au menu de ce calendrier brassicole, on retrouve des incontournables tels que les grandes brasseries Dubuisson, Dupont, Chimay ou Saint-Feuillien. Mais aussi des brasseurs artisanaux avec les brasseries de Cazeau et de Blaugies. Les nouveaux venus de la région sont également dignement représentés avec notamment la brasserie du Borinage et Vivement Dimanche. On l'aura compris, il y aura de quoi plaire à tout le monde et offrir sans doute quelques jolies découvertes.