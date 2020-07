La remorque s'est décrochée du poids lourd.

Les habitants du centre de Rouveroy (Estinnes), et plus particulièrement ceux de la rue Roi Albert (N40), ont eu leur soirée perturbée ce mardi. Vers 21 heures, un accident s'est produit à hauteur du n°27 de cette route régionale qui relie Mons à Beaumont.

Pour une raison inconnue, la remorque d'un camion qui circulait en direction de Beaumont s'est décrochée et a fini sa course dans le flanc de la maison. Le conducteur du poids lourd, qui s'est arrêté quelques mètres plus loin, n'a évidemment rien pu faire pour éviter l'accident.

Aucun blessé ne serait à déplorer mais la remorque ainsi que le flanc du bâtiment sont endommagés. La police de la zone Lermes est intervenue sur place aux côtés des pompiers de Mons.