À Bois-d'Haine, la matinée n'a pas été de tout repos pour les habitants et les pompiers. Vers 10h30, plusieurs riverains de la rue Fernand Lalieux ont commencé à sentir une forte odeur dans leur maison. Un camion poubelle de l'intercommunale Hygea s'est rapidement enflammé alors qu'il roulait dans la rue. Les images témoignent de l'intensité du feu, qui a ravagé le camion. Heureusement, les ouvriers ont rapidement pu sortir de l'habitacle pour se mettre à l'abri.

© D.R.

Contactés par des Manageois, les pompiers ont réussi à maîtriser le feu. Toutefois, des dégâts matériels sont à constater, puisque certaines maisons ont été touchées par la fumée et les flammes. Plusieurs vitres ont éclaté avec la chaleur, et des gouttières ont fondu. Selon nos informations, le camion en question traversait Bois-d'Haine pour se rendre à La Louvière. L'intercommunale confirme que les collectes louviéroises seront impactées dans une moindre mesure. Les poubelles seront simplement ramassées plus tardivement aujourd'hui, évitant le report de la collecte à ce vendredi.

La circulation a été également déviée pour permettre une intervention rapide des pompiers. À l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes, la carcasse du camion a été récupérée, et les voitures peuvent désormais circuler normalement.