Plus d’une dizaine de jours après les inondations meurtrières en Belgique, la solidarité continue dans la région du Centre. Les dons de denrées alimentaires et de produits d’hygiène affluent pour venir en aide aux sinistrés des régions touchées. À Soignies, un camion arpente les rues de la commune depuis ce lundi afin de récolter des dons de mobilier cette fois.

Une initiative d’un Sonégien, qui souhaite accélérer la solidarité. "La situation de ces personnes nous a tous bouleversés", explique l’habitant. "Nous apportions des vêtements pour les sinistrés à Sandrine Meurice qui n’arrête pas depuis les évènements. En discutant avec elle, mes parents ont soulevé l’idée de faire des dons de meubles. Et quelques jours plus tard, une maison devait être absolument vidée au lundi de cette semaine, sinon des meubles aller partir à la poubelle. Et c’est là que le projet s’est accéléré…"

Seul l’endroit du stockage restait encore inconnu. Grâce à une annonce sur les réseaux sociaux, l’habitant a finalement trouvé une solution. L’entreprise locale Mory, située sur Neufvilles, a proposé ses services afin de stocker les dons, mais aussi de les acheminer jusque les régions sinistrées. Dès ce lundi, un premier camion a été récupéré les premiers meubles.

"Nous avons eu des lits, deux salons, une verrière et des tables aussi", énumère le Sonégien. "Il y a un peu de tout, comme des matelas ou des poussettes. Une quinzaine de personnes se sont déjà proposées et ça fait vraiment chaud au cœur. Les meubles doivent évidemment être en bon état, donc j’ai dû refuser quelques dons, mais le camion est déjà rempli au tiers."

Ce mardi encore, le camion de l’entreprise sillonnera les rues sonégiennes afin de le remplir complètement. La destination de ces dons n’est pas encore déterminée, mais des contacts ont été pris avec le CPAS de la commune de Trooz. "Je leur ai demandé l’état d’avancement de l’assainissement des maisons pour qu’elles puissent accueillir de nouveaux meubles. L’administration doit nous donner une réponse d’ici la fin de la semaine." Et si les dons affluent, d’autres camions pourraient être mobilisés dans un futur proche.