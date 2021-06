Les centres de vaccination sont de plus en plus nombreux à proposer des journées vaccination sans rendez-vous. À l’instar de celui de Soignies, c’est au tour du centre de Ronquières de lancer son challenge vaccination. Le week-end prochain du 26 au 27 juin, les habitants du Hainaut sont invités à se rendre, sans rendez-vous, au centre de la Croix-Rouge à la rue Rosemont.

Les équipes se sont fixé comme objectif d’administrer 2000 doses de vaccin en l’espace de deux jours. De 8h à 20h, les médecins seront mobilisés afin de répondre à la demande dans la région. Le challenge vaccination est accessible pour toutes les personnes de plus de 16 ans. Il n’y a donc plus de catégories d’âges précises, ou de critères comme une comorbidité. L’occasion pour les retardataires, ou ceux qui ont finalement changé d’avis, de se faire vacciner.

Selon les règles en vigueur, la Croix-Rouge précise que les deux vaccins utilisés seront le Pfizer et le Johnson & Johnson. Pour ce dernier, seuls les citoyens de 41 ans et plus pourront recevoir une dose de ce vaccin américain. Les plus jeunes, eux, recevront le Pfizer, selon les obligations européennes fixées.

Si vous êtes intéressés, il n’y a rien de plus simple. "Venez simplement muni.e de votre carte d’identité, sans convocation ni rendez-vous", précise la Croix-Rouge. "Les personnes disposant d’une convocation et d’un code d’activation peuvent également venir en prenant rendez-vous via https://vaccincovid.dolcr.be/fr."

Une première pour le centre de vaccination de Ronquières, après le succès d’opérations telles que le marathon olympique à Soignies. Le second objectif était de montrer l’exemple, afin de donner des idées à d’autres centres. Et c’est visiblement un pari réussi !