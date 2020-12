Le refuge 4 Balzanes a récemment accueilli un pensionnaire supplémentaire dans son écurie située à Soignies. Spécialisée dans la lutte contre la maltraitance animale, plus particulièrement chez les équidés, l'asbl a récemment été contactée par l’Unité du Bien-Etre Animal pour la prise en charge d’un cheval dans la région de Verviers.

"C’est lors d’une intervention pour un autre dossier que l’inspecteur des services du bien-être animal (UBEA) remarquait ce cheval sale, maigre et baignant dans son jus de fumier", explique le refuge. "Après s’être vue dresser un PV pour manque grave de soins, la propriétaire de l’animal exprimait vouloir se reprendre en main. Cette bonne volonté affichée ne devait malheureusement pas se traduire bien longtemps dans les faits et le cheval fut rapidement saisi pour être finalement confié au refuge."

Une fois arrivé au refuge, l'animal a été ausculté par le vétérinaire du refuge. Il a fait le constat d’une maigreur avancée avec une fonte musculaire importante due à une sous alimentation manifeste. Par chance, les soigneurs du refuge ont redoublé d'efforts pour lui venir en aide. "En un peu plus d’un mois de temps, ce cheval que nous avons prénommé Picasso a repris du poids et ses problèmes locomoteurs ont peu à peu disparu."

Durant ses trois premières semaines passées au refuge, Picasso a dormi couché pendant de nombreuses heures, de jour comme de nuit, tant il était faible. "Mais à présent, c’est un cheval beaucoup plus actif et très amitieux qui fait le bonheur de nos équipes de soigneurs. Nous attendons à présent de recevoir la destination finale pour Picasso. Il va de soi que nous avons demandé qu’il soit cédé au refuge et attendons avec impatience le courrier qui nous annoncera la bonne nouvelle."

Au printemps, le refuge entamera les recherches afin de lui trouver une nouvelle famille. "En attendant, si vous souhaitez nous aider, vous pouvez contribuer aux soins de Picasso en faisant un don via le compte du refuge: BE86 0682 4710 9850 avec la communication: Soins pour PICASSO."