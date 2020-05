Mamour a finalement pu être pris en charge et placé à l'adoption.

Un retour à la vie sauvage. Voilà ce que s’est octroyé Mamour, un malamute de deux ans et demi. Durant plus de quatre mois, ce chien a joué au fugitif avant de finalement être pris en charge par la SPA de La Louvière, non sans mal puisque la traque et la mise en confiance auront nécessité d’importants efforts de la part des bénévoles.

C’est en février dernier que Mamour était aperçu errant pour la première fois. "À cette époque, les premières photos de lui, un peu floues, circulent sur les réseaux sociaux et les groupes spécialisés", explique Gaëtan Sgualdino, président de la SPA. "Il a été vu sur Estinnes, près de la frontière française, à Ham-Sur-Heure, dans la région de Binche et d’Anderlues. Les publications ont attiré l’attention de plusieurs internautes, parmi lesquels trois de nos bénévoles qui se mettent à sa poursuite."

Le chien d’environ 30 kilos parcourait cependant de nombreux kilomètres, ce qui compliquait la tâche de l’équipe. "Il a été vu sur une zone de plus de 45 kilomètres carrés. Les recherches se sont d’abord focalisées sur ses "cantines", là où il était susceptible de trouver sa nourriture. Quelques témoignages nous ont permis d’en apprendre plus sur ses habitudes et quelques pistes ont été explorées jusqu’à la fameuse rencontre."

Armés d’une cage piège adaptée au gabarit de l’animal, les bénévoles ont gardé espoir. Mais Mamour n’est pas tombé dans le piège si facilement. Il a donc fallu sortir le grand jeu pour le séduire. À l’aide de steaks et autres morceaux de poulet, le chien s’est finalement montré et s’est approché de plus en plus des bénévoles et des riverains, qui ont également tenté de le mettre en confiance sans risquer de ruiner des heures d’effort.

"Mamour a ensuite donné sa confiance à ces trois drôles de dames avec qui les rendez-vous sont devenus quotidiens depuis une semaine. Il se laissera ensuite doucement caresser... Le piège se referme quand les filles décident que cette cavale a assez duré. Mamour ne montre pas une once d'agressivité. Il accepte de façon étonnante de les accompagner jusqu'au refuge." L’animal n’a jamais été réclamé, si bien qu’il a été pris en charge par la SPA.

"Derrière cette histoire se cache un drame. Ce magnifique chien, délaissé, dont les maîtres n'ont semble-t-il jamais fait le moindre effort pour le rechercher, s'est retrouvé livré à lui-même dans la nature. Affrontant les nuits de l'hiver, la faim, les routes dangereuses et risquant plusieurs fois de se faire écraser." Grâce à la ténacité des bénévoles, Mamour a pu être proposé à l'adoption et plusieurs personnes ont été émues par son histoire, au point de peut-être décider de lui offrir une famille pour la vie.