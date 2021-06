Et de deux pour la commune de La Louvière. En mars dernier, le gouvernement wallon dévoilait les 116 villes et communes retenues dans le cadre de l’appel à projets Wallonie Cyclable, dont la Cité des Loups fait donc partie. Du côté de la majorité, on s’attèle désormais à la tâche pour mettre en place un comité de suivi des modes doux (CSMD). Ce dernier remplacera la précédente commission consultative vélo.

Pour l’heure, des citoyens cyclistes et/ou piétons au quotidien sont recherchés afin d’intégrer ce CSMD, qui sera composé de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. "Dans le cadre de notre sélection à l’issue de l’appel à projets, nous allons pouvoir compter sur une enveloppe d’1,7 million d’euros", souligne Nancy Castillo (Ecolo), échevine en charge de la mobilité. "Pour mener à bien un tel programme, nous nous devons d’être accompagné par une commission vélo ou, cette fois-ci, un comité de suivi."