Le secteur culturel ne cesse de demander sa réouverture, depuis plusieurs mois maintenant. Chanteurs, comédiens, artistes, tous plaident pour une reprise urgente de leurs activités. En soutien à ce mouvement, un concert en plein air aura lieu ce samedi dans le village de Naast, à Soignies. Sur la parcelle d’un fermier qui a accepté de la louer, l’ASBL Tomorrow Lab souhaite avant tout soutenir le secteur. "Depuis 2018, nous organisons un festival de didgeridoo, un instrument insolite", explique Christophe Versieux. "Il a été annulé l’année dernière, et nous voulions programmer quelque chose pour cette année. Mais c’est surtout pour que les artistes retrouvent la scène."

La tenue de l’évènement est pour l’instant incertaine. En effet, le protocole du plan plein air n’a toujours pas été communiqué. Les organisateurs se préparent donc à renoncer au concert, si les règles gouvernementales en décident autrement. La Ville, elle, ne se positionne pas pour le moment. Toutefois, l’évènement n’a pas été menacé pour autant. "Ils ont connaissance de notre projet. Notre but n’est pas de refaire une boum numéro trois, comme à Bruxelles", déclare Christophe Versieux. "Nous voulons montrer qu’il est possible d’organiser un concert en respectant les règles, et que l’ambiance soit paisible et joyeuse."

C’est pourquoi une liste de réservations a été mise en place. Pour éviter une affluence trop importante, des mesures bien précises ont été prises. "Nous allons séparer chaque chaise du public de 1m50", détaille l’instigateur. "Des tables de maximum quatre personnes seront elles aussi distancées, et nous délimiterons les espaces par des plots pour que cela soit plus facilement compréhensible." L’entrée y est gratuite, jusqu’au moment où le nombre de cinquante personnes est atteint.

Sur la scène, c’est le groupe Youcii qui animera l’évènement. Le duo Nathalie et Aurélie jouera quelques musiques pour les visiteurs. "Je connais Aurélie de nos études, et je leur ai toujours promis qu’on les inviterait", poursuit Christophe Versieux. "Nous nous limiterons au groupe Youcii pour ne pas attirer la foule. Pas question de provoquer, c’est un concert dans le respect."

L’avenir de l’évènement plein air dépend donc du protocole, dont la publication est programmée à ce vendredi. En attendant, l’ASBL planifie le spectacle avec une belle météo prévue ce week-end.