Comme chaque mois, le conseil communal d’Écaussinnes se réunira ce lundi 28 juin. Mais cette fois, il est peu différent. Déjà parce que, pour la première fois depuis quelques mois maintenant, il se fera en présentiel, mais sans public. Le signe d’une incontestable amélioration de la situation sanitaire dans la région du Centre, et partout en Belgique.

Mais il est d’autant plus important qu’il sera décisif pour de nombreux projets qui seront menés dans les prochaines années au sein de la commune d’Écaussinnes. La séance débutera par la présentation de l’étude alternative menée par l’ASBL Révolth dans le cadre du projet de Boucle du Hainaut.

Les représentants de l’ASBL ont accepté de venir devant le conseil communal afin d’exposer le fruit de leur travail de réflexion en vue de soumettre au gouvernement wallon, au gouvernement fédéral et à Elia, une alternative crédible à la Boucle. Le collège communal y propose également quatre projets d’ampleur pour l’avenir de la Cité de l’Amour. Les conseillers discuteront de la rénovation, tant attendue, d’une partie de la rue Emile Vandervelde. Les études préalables au réaménagement des trois places du cœur du village seront également abordées sur trois axes : les levés topographiques et passage caméra en 2021, le focus mobilité et stationnement en 2022 et la proposition de nouvel égouttage en 2022.