La commune de Morlanwelz s’inscrit plus que jamais dans la lutte pour le bien-être animal. Le conseil communal a en effet approuvé la mise en place d'un conseil consultatif du Bien-être animal. L’initiative est née de l'Échevin François Devillers qui souhaitait mettre en place ce conseil au sein de la commune.

Plusieurs raisons ont motivé cette décision. "Nous venons de mettre en place un service Bien-être animal rattaché à la mobilité et à l'environnement, constituant le Service Mobilité, Environnement et Bien-être animal qui a eu un rôle quant à la décision prise par le conseil", indique la commune de Morlanwelz. "L’intérêt des citoyens pour le Bien-être animal et les problèmes qui y sont liés est également grandissant. La présence sur le territoire de l'A.S.B.L. "Au Bonheur de Vica", très active en terme de bien-être animal ainsi que la récente convention pour la stérilisation des chats errants, signée en collaboration avec la SPA de La Louvière, ont également favorisé le vote pour la mise en place de ce conseil consultatif. Enfin, la bonne collaboration du service Mobilité-Environnement-Bien-être animal avec le Service Bien-être animal de la Zone de Police de Mariemont et la mise en place de conseils consultatifs du Bien-être animal dans de nombreuses Communes voisines ont complété la liste des raisons entraînant le vote favorable de conseil."

Le conseil consultatif du Bien-être animal aura de nombreuses missions à mener à bien tout au long de l’année. Elles concerneront la remise d’avis sur des thématiques et enjeux liés au bien-être des animaux, l’analyse de situations, la recherche de pistes et d’orientations pertinentes ainsi que la proposition d’actions d'information et de sensibilisation en matière de Bien-être animal.

Le conseil consultatif du Bien-Être Animal sera composé de l'échevin du Bien-être animal, de l'agent responsable du Bien-être animal, d’un vétérinaire domicilié et exerçant le métier sur l'entité de Morlanwelz ainsi que d’un référent Bien-être animal de la Zone de Police, un représentant de la SPA de La Louvière, un représentant de l'A.S.B.L. Au Bonheur de Vica et de trois citoyens. Un appel aux citoyens sera d’ailleurs lancé via le bulletin communal et le site communal. Les réunions auront lieu entre trois et cinq fois par année environ, en fonction des problématiques rencontrées.