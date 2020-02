Suite à une manifestation des agriculteurs du côté de Bruxelles ce jeudi, des perturbations étaient à prévoir sur différents axes de circulation en Wallonie et à Bruxelles. Notamment sur la N6 depuis Soignies jusqu'à Bruxelles, en passant par Braine-le-Comte, Rebecq, Tubize et Halle.

Selon la police de la Haute Senne, une vingtaine de tracteurs se sont rassemblés à Salmonsart (entre Braine et Soignies) pour prendre le départ sur le coup de 10h30. Ceux-ci sont escortés par la police afin de perturber le moins possible la circulation.

Le cortège doit en effet traverser notamment le centre-ville de Braine-le-Comte et d'autres routes avec une seule bande de circulation dans le sens emprunté. La destination finale étant le rond-point Schumann via l'avenue de Tervuren à Bruxelles.

Plusieurs syndicats agricoles manifesteront en effet à Bruxelles, à l'occasion d'un sommet européen prévu ce jour et à l'agenda duquel figure le délicat sujet du budget 2021-2027 de l'Union européenne. La Fédération wallonne de l'agriculture (Fwa) sera bien représentée, avec vraisemblablement "une centaine de tracteurs" et "plusieurs centaines d'agriculteurs" qui rallieront la capitale depuis les quatre coins de la Wallonie.

La Fwa compte bien défendre le budget de la politique agricole commune (Pac), qui risque de pâtir du Brexit et de servir de variable d'ajustement des négociations budgétaires entre les 27. "Les propositions actuelles impliquent une diminution du budget de 3,9% pour le premier pilier (les aides directes aux agriculteurs, NDLR) et jusqu'à -15% pour le second pilier (la politique de développement rural, co-financée par l'UE et les États membres, NDLR)", s'inquiète la Fwa. "Ces propositions ne sont pas acceptables, en particulier en regard des exigences accrues qui seront imposées par la PAC post 2020 aux agriculteurs européens, et a fortiori belges et wallons."