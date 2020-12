Bien sûr, la pandémie de Covid-19 a marqué cette année 2020 au fer rouge. De nombreux Belges ont perdu un parent, un grand-parent, un ami ou un proche à cause du virus. Mais ce drame planétaire a malheureusement été accompagné par d'autres faits divers malheureux. Et la région du Centre n'a pas été épargnée avec plusieurs histoires qui ont fait les gros titres.

Dès le début du mois de février, la tempête Ciara a causé de nombreux dégâts dans la région. Si aucune victime n’a heureusement été à déplorer, les dégâts matériels ont été particulièrement nombreux. Plusieurs communes, dont La Louvière, ont d'ailleurs demandé que cette tempête soit reconnue comme calamitée naturelle.

Quelques jours plus tard, c'est une scène d'horreur qui se jouait du côté de Bois d'Haine (Manage). Dans la nuit du 16 au 17 février, Luis Gonzales Rojas était assassiné de 8 balles dans le corps et la tête. Un acte prémédité selon les enquêteurs... Le Manageois de 34 ans avait disparu dans la soirée du 16 février. Son corps avait été retrouvé, criblé de balles, dans le coffre de sa camionnette de travail qui avait été plongée dans le canal. Quatre mois plus tard, deux personnes ont été inculpées : son épouse Anneliese et l’un de ses amis, âgé d’une cinquantaine d’années.

Le 19 mai, c'est au bord de l'étang de la Renardise, à Thieu (Le Roeulx), qu'un autre drame s'est joué. Christelle Montigny et Quentin Fanciullino tous deux âgés de 39 ans, ont été tués par arme à feu au cours d'une "exécution sommaire". Deux semaines plus tard, les enquêteurs interpellaient un suspect âgé de 43 ans et originaire de La Louvière. L'arme du crime avait été découverte chez lui et l'homme a été placé sous mandat d'arrêt.

© BELGA

L'année 2020 a aussi vu plusieurs terribles incendies ravager des maisons et des bâtiments. On se rappellera notamment de celui dans lequel Didier, un homme de 54 ans, a perdu la vie à Houdeng. Le feu s'était déclaré dans son appartement situé dans la rue de l'Hospitalité, un petit sentier en cul-de-sac perpendiculaire à la rue du Bois du Luc. La piste de l'accident a été retenue par le Parquet de Mons.

Un autre drame isolé a été le suicide d'un policier louviérois qui s'était retranché dans le commissariat d’Haine-Saint-Paul. Le dimanche 11 octobre, Daniel C., gestionnaire de quartier actif sur le territoire de Saint-Vaast, a mis fin à ses jours avec son arme de service. Des raisons purement personnelles auraient poussé le quinquagénaire à commettre l’irréparable.

Quelques jours plus tôt, le 29 septembre, la police retrouvait le corps sans vie de Santa Lentini, une habitante de Morlanwelz. Après plusieurs jours de recherche suite à une disparition depuis le 25 septembre, les enquêteurs découvraient dans un garage le corps de cette dame âgée de 50 ans. Une enquête a bien été ouverte et le dossier mis à l'instruction par le Parquet de Charleroi. Mais les circonstances restent toujours floues à l'heure actuelle. Ni l'autopsie, ni le début de l'enquête n'ont permis d'écarter une piste pour le moment.

Heureusement, d'autres disparitions terminent par un happy end. Louanna Rypens, une adolescente manageoise de 15 ans, avait fugué dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Après 42 jours de recherche, la police a finalement pu retrouver sa trace lors d'une perquisition. La jeune fille était saine et sauve et avait été cachée chez l'une de ses connaissances, à seulement quelques hectomètres de son domicile.