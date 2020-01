Le conseiller communal a qualifié la police de "bande de nuls".

Il y a quelques jours, une histoire a fait le buzz du côté de Gand. Un corbillard stationné devant une église de Gentbrugge a écopé d'une amende alors qu'il était présent pour des funérailles. Plusieurs articles relatant ces faits ont évidemment été relayés sur les réseaux sociaux. Sous l'un d'eux, le conseiller communal de Chapelle-lez-Herlaimont David Deminne (PS) n'a pas hésité à critiquer ouvertement les policiers : "Bande de nuls. Faut passer des examens pour être flic. Bande de nuls".

Ce commentaire a évidemment fait bondir de nombreux internautes du côté de Chapelle-lez-Herlaimont. Dont certains nous ont contactés via le bouton "Alertez-nous". "Moi même policière, lire un commentaire pareil commence à m’exaspérer", réagit une internaute. "Si on agit en-dehors du cadre légal, on se fait taper sur les doigts. Visiblement l’inverse dérange également."

Le bourgmestre chapellois, Karl De Vos (PS), a prévu de rencontrer le conseiller communal dans les prochains jours. Mais il lui a déjà demandé de s'excuser. "Je l'ai eu au téléphone", explique le bourgmestre. "Je lui ai dit qu'il devait présenter ses excuses s'il ne voulait pas avoir d'ennuis. Il m'a répondu qu'il s'agissait d'un gros mal entendu."

Le principal intéressé, qui assure regretter ce commentaire, va donc devoir tenir des excuses publiques.