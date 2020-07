Certains rêvaient probablement d’escapades lointaines. Crise oblige, il a fallu revoir les plans et se résoudre à passer un été plus belge que jamais. Pas de quoi déprimer pour autant : dans de nombreuses communes de la région, on s’est attelé à la tâche pour mettre sur pied un programme d’activités aussi séduisantes que variées. À La Louvière, on se prépare ainsi à vivre "un bel été."

À partir de ce jeudi 16 juillet jusqu’au 16 août, la Cité des Loups proposera à tous de flâner, de rédécouvrir, de prendre l’air et de se revoir autour d’animations pensées par les services de la ville, la gestion La Louvière centre-ville, la maison du tourisme et le centre culturel Central. Autant écrire que chacun y trouvera son compte.

Sur la place Maugrétout, les badauds se perdront dans les dédales du labyrinthe d’une superficie de 36 mètres sur 18. Son accès sera totalement gratuit et donc parfait pour les amis et familles qui souhaitent partager un moment convivial et insolite. Le labyrinthe sera accessible à 40 personnes maximum à la fois, du dimanche au jeudi entre 10 heures et 20 heures et les vendredis, samedi et veille de jour férié de 10 heures à 22 heures.

Les amateurs de balades seront eux aussi gâtés puisque trois circuits guidés gratuits seront à parcourir à pied ou à vélo, les dimanches 19 juillet, 2 août et 16 août, respectivement au départ du centre-ville de La Louvière, du site minier du Bois-du-Luc et des Etangs de Strépy. L’heure sera donc au sport et à la découverte mais aussi à la détente. Après le succès des premières séances en juillet, le ciné en plein air revient du 25 au 29 août. La programmation sera bientôt dévoilée.

Côté détente toujours, les Loups pourront compter sur la passion des artistes qui s’inviteront en ville : déambulations musicales, spectacles, performances circassiennes, concerts,… De quoi enchanter les soirées estivales, d’autant plus que pour l’occasion, la rue Sylvain Guyaux deviendra piétonne du vendredi au dimanche et que le marché des producteurs du Champ à l’assiette s’installera en centre-ville tous les deuxièmes vendredis du mois.

Bref, inutile de parcourir de nombreux kilomètres pour se dépayser et profiter d’animations, le tout en respectant toujours les gestes barrières évidemment.