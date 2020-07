Musique, cinéma ou spectacle théâtral sont au programme.

Suite à l’annulation des activités culturelles et folkloriques ce printemps, la commune d’Ecaussinnes vous invite à la rencontre d’artistes aux univers différents. Au menu : de la musique, du cinéma ou du théâtre, à découvrir en famille ou entre amis durant cette période estivale. Et cela débute dès ce dimanche 12 juillet avec un concert de harpe, de 17h à 18h, en l'église Sainte-Aldegonde.

Vanessa Gerkens, diplômée du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, emmènera son public à la découverte d'un univers musical d'inspiration à la fois celtique, classique ou encore jazzy. De légendes féeriques en tendres confidences, elle raconte sa musique et fait de chaque concert un beau moment de rencontre. Elle donnera le coup d'envoi d'un programme de huit rendez-vous culturels.

Lors de ces différents événements, les réservations sont recommandées ou obligatoires, selon les cas. Le port du masque est quant à lui vivement recommandé afin de protéger les personnes à risque et d’éviter la propagation du virus. Les renseignements et réservations se font via le service culture de la commune d'Ecaussinnes.

Le programme complet :