"Collaborer pour un bâti de qualité dans une ville durable", c’est l’objectif poursuivi par les autorités communales de La Louvière en développant le guichet "énergie logement." À partir de ce mois de mars, toutes les démarches liées au logement et à l’efficacité énergétique pourront en effet être entreprises via ce guichet.

"Ce Guichet a pour mission d’accueillir et d’accompagner les citoyens pour toutes leurs démarches liées au logement et à l’efficacité énergétique de celui-ci", confirme-t-on du côté de la ville de La Louvière. Propriétaire, copropriétaire, locataires ou colocataires désireux de rénover en profondeur un logement sont susceptibles de profiter de primes wallonnes et pourront être accompagnés dans le cadre du projet Life Be Reel.

Financé par l’Europe et par des partenaires locaux, entre autres la commune de La Louvière et la Région Wallonne, il a pour but d’aider les citoyens à rénover leur logement pour en réduire la consommation énergétique et d’atteindre les objectifs de la Région Wallonne en matière de rénovation (aboutir en moyenne au label PEB A pour les logements).

De même, les citoyens pourront obtenir des informations sur les prêts à taux zéro afin de financer leurs travaux ou, dans le cadre d’un premier achat, bénéficier d’une assurance gratuite pour le remboursement d’un prêt hypothécaire en cas de perte de revenus. Enfin, une aide peut être obtenue afin de compléter les documents PEB dans le cadre d’une demande d’autorisation d’isolation d’un bien auprès du service urbanisme ou pour estimer le loyer le plus adéquation en cas de mise en location.

Le guichet énergie logement permettra à chacun de trouver des réponses à ses questions et permettra la mise en relation avec les services adéquats. Plus d’infos et prises de rendez-vous via

https://www.lalouviere.be/ma-ville/services-communaux/guichet-logement-energie, par e-mail via energie.logement@lalouviere.be ou par téléphone au 0471/66.46.23.