Beaucoup de maîtres culpabilisent (presque) à l'idée d'abandonner leur chien ou leur chat pendant qu'ils s'en vont bronzer sur la plage ou siroter des cocktails au bord de la piscine de l'hôtel. Leurs compagnons sont aussi jaloux de ne pas pouvoir les suivre. Ce sera bientôt de l'histoire ancienne grâce à un véritable hôtel à chiens et chats qui va voir le jour à Neufvilles (Soignies) au mois d'août prochain.

Un tout nouveau bâtiment, pensé et conçu pour le bien-être des animaux ainsi que pour limiter les nuisances vis-à-vis du voisinage, va sortir de terre dès le 15 décembre sur un terrain de la rue Caulier. "Ce sera un vrai centre hôtelier pour animaux qui ouvrira au mois d'août 2021", assure Nicolas Mulders. "J'ai voulu faire construire un nouveau bâtiment afin qu'il soit directement aux normes du bien-être animal et de la législation pour les nuisances sonores."

© DR

Concrètement, l'hôtel proposera plusieurs formules différentes, selon les budgets et les envies. "Pour les chiens, les gens auront le choix entre trois types d'hébergement : un simple box de 10m², un espace similaire mais avec une terrasse privative à l'extérieur ou bien une formule "luxe" avec un accès au jardin collectif rempli de jeux. Pour les chats, nous proposerons une option avec un box simple ou un autre avec un parcours mural pour qu'ils puissent s'amuser."

Nicolas, qui logera sur place pour surveiller et animer ses "vacanciers", pourra accueillir simultanément 20 chats et 20 chiens de moins de 75 cm ou 10 de plus de 75 cm. "Les tarifs varieront entre 35 et 60 euros par jour avec des réductions pour certains cas. Si les chats resteront dans leur box pour éviter qu'ils ne s'enfuient et qu'on les perdent, les chiens pourront sortir promener plusieurs fois par jour pour se dégourdir les pattes. Tout sera fait pour que les animaux se sentent bien."

Diplômé en traduction et interprétariat, Nicolas ne se destinait pourtant pas à une telle orientation professionnelle. "Mon frère étudiait la médecine vétérinaire lorsque j'étais également aux études", explique le Sonégien de 32 ans. "Au cours de ses études, il a émis l'idée d'un projet de pension pour chiens et chats parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a peu de possibilités de ce genre et que beaucoup d'animaux étaient abandonnés. L'idée a germé pendant plusieurs années jusqu'à aujourd'hui."