Un drame s’est produit cette nuit, aux alentours de 6 h 30, à la rue Achille Delattre à Bray (Binche) où une femme est décédée dans un incendie. Deux habitations voisines ont été touchées par les flammes. Les pompiers de Binche et de La Louvière, venus en renfort, sont intervenus rapidement sur place mais n’ont rien pu faire pour aider la victime.

Deux voisins et un ambulancier ont, par ailleurs, étaient légèrement intoxiqués à en croire nos confrères de Sudpresse. A l’heure d’écrire ces lignes, il est impossible de déterminer la cause de l’incendie. Plus d’infos à venir.