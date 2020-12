Trois ans après une première victoire contre l'arrivée d'un projet de 60 logements derrière chez eux, les citoyens du quartier de la rue Fernand Bottemane se mobilisent à nouveau aujourd'hui. Le terrain dit de la ‘Fosse Albecq’, propriété historique du CPAS, est toujours à vendre. Et il pourrait retourner entre les mains d'un promoteur immobilier, le même que précédemment.

"En réalité, c'est un projet qui a été initié en 2001", explique Bénédicte Thibaut, présidente du CPAS. "Rien ne s'étant concrétisé à l'époque, le CPAS avait repris le terrain en 2007. Puis le dossier est revenu sur la table en 2016 suite à la volonté du promoteur d'exploiter le terrain. Cela ne s'était pas non plus concrétisé. Mais il est clair que la volonté politique était de vendre ce terrain car il est enclavé et ne peut pas être exploitable par le CPAS."

Situé entre la rangée de maisons de la rue Fernand Bottemane, l'Insititut Notre-Dame de Bonne-Espérance et la Balad'Arena, ce terrain inquiète forcément encore les riverains. Une pétition a d'ailleurs été lancée par un collectif qui souhaite racheter le terrain à des fins différentes. "Nous ne voulons en effet pas de constructions démesurées ni d'une bétonisation de la dernière poche de biodiversité au sein de notre quartier. Nous voulons que celle-ci soit au contraire préservée", explique le collectif.

Le projet souhaité prendrait la forme d'un jardin collectif. "Nous proposons donc au CPAS de céder le terrain aux habitants de Braine-le-Comte (ou faute de vouloir le céder gratuitement de le vendre) pour en faire un lieu de vie et de rencontre pour tous les Brainois. Nous voulons un lieu où expérimenter la démocratie, où se réapproprier un pouvoir d’agir sur nos vie et notre environnement, où nous pouvons laisser libre court à l’expérience d’alternatives en matière écologique et sociale."

La situation n'est toutefois pas si simple pour le CPAS brainois. "Nous devons analyser la situation avec un juriste", assure Bénédicte Thibaut. "Il se pourrait que nous ayons l'obligation de vendre ce terrain au promoteur suite aux décisions prises par le passé et la promesse de vente. Si cela se confirme, nous ne pourrions pas nous y opposer. Tous les documents et décisions précédentes doivent donc être étudiées. Lorsque nous aurons la réponse, nous pourrons ouvrir le débat de la revente potentielle de ce terrain à ce collectif de citoyens."

La suite, au prochain épisode...