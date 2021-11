La crise sanitaire fait partie de nos quotidiens depuis désormais plus d’un an et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’elle a parfois intensément bouleverser nos vies. Pour garder une trace de cette période troublée, les élèves de cinquième année de l’Athénée Provincial de La Louvière se lancent dans l’écriture d’un livre qui sera par la suite publié par la maison d’édition chapelloise Être vu pour être lu.

"Le projet est né un peu par hasard lors d’une discussion avec Marianne, alors qu’elle me présentait son catalogue", explique Amélie Castin, professeur de français. "Je lui demandé si elle serait tentée, intéressée d’éditer un livre avec des élèves." Dans un premier temps, l’éditrice se montre extrêmement frileuse. Elle émet des réserves non pas par rapport au projet en tant que tel mais par rapport au thème de ce dernier.

La crise covid, elle n’en peut tout simplement plus. "Des manuscrits qui parlent de virus, de pandémie, d’amour à distance, j’en ai ras-le-bol. Mais Amélie a rapidement su me convaincre lorsqu’elle m’a expliqué que ses élèves avaient vécu une expérience difficile et que l’idée, c’était de leur permettre d’exprimer cela avec leurs trips. On parle alors davantage d’émotions, et c’est ce que je recherche en priorité."

Les deux amoureuses des mots se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de baliser cette aventure littéraire. "On a ciblé une classe de cinquième année car le projet s’étalera sur deux années. La première sera essentiellement basée sur le travail d’écriture et la conception de la couverture. Les élèves qui le souhaitent pourront raconter leur propre histoire, à travers un témoignage, une poésie, du slam, des paroles de chanson,…"

La prochaine rencontre avec les étudiants aura lieu le 17 novembre prochain. "Je serai accompagnée de mon graphiste afin que chacun puisse présenter ses idées. En mai, tous les textes devront être finalisés afin qu’ils puissent être relus et corrigés. Ils seront imprimés l’an prochain, en janvier, et publiés en février 2023. Tous les élèves seront associés au projet selon leurs affinités : prévoir le nombre de tirage, réaliser une affiche, assurer la promotion du livre, contacter les librairies,…"

Le travail ne manquera pas. Les bénéfices engendrés seront utilisés dans le cadre de l’organisation du voyage rhéto. Une belle manière de mêler l’utile à l’agréable.