Le ministère public a requis, lundi, une peine de sept ans de prison contre un Louviérois poursuivi devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, pour avoir tenté de tuer sa compagne à deux reprises avec son véhicule.

Le 13 mars, la victime a été heurtée à la rue des Bois à La Louvière, en face d'un café. Le couple venait de se disputer, à la suite de propos insultants échangés sur les réseaux sociaux. Selon deux témoins, l'homme a accéléré sèchement et a roulé sur les trottoirs pour heurter la victime qui rentrait chez elle à pied après une dispute. Touchée, elle a fait un bon de plusieurs mètres sur le trottoir et a été blessée.

Le 14 décembre, à la suite d'une nouvelle dispute, la victime, qui s'était remise avec le prévenu, s'est réfugiée chez une amie. Les deux femmes ont entendu le bruit d'un verre brisé venant de la rue. Elles sont sorties et le prévenu a démarré quand son ex-compagne est sortie sur le trottoir. Selon l'enquête, il a démarré, pris un sens interdit et poursuivi la victime sur le trottoir. Celle-ci a réussi à lui échapper en montant sur un escalier.

Le ministère public a requis une peine lourde. L'homme a des antécédents en matière de violence et est considéré aux yeux de la loi comme récidiviste.

Me Mairiaux, avocat de la défense, n'a pas contesté la prévention de harcèlement. Toutefois, il a contesté l'intention homicide. Il a demandé une requalification des faits du 13 mars en coups et blessures et ceux de décembre en menaces par geste. Une peine assortie d'un sursis probatoire a été plaidée. Jugement le 4 octobre.