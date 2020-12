Habituellement, les Seneffois se retrouvent volontiers à la mi-décembre autour d'un vin chaud, d'une gaufre et d'un brasero sur la place Penne d'Agenais. Mais cette année, les lieux resteront vides. A défaut de retrouvailles, la commune de Seneffe a tout de même souhaité se mobiliser en organisant un marché de Noël virtuel organisé le vendredi 11 décembre de 18h à 20h.

Concrètement, les citoyens qui le désirent pourront se connecter sur une plateforme en ligne (via www.seneffe.be/noel). "Ils auront alors accès dans un premier temps à une vidéo en direct pour lancer ce marché de Noël virtuel. La bourgmestre et les échevins prendront la parole et expliqueront le fonctionnement. Ensuite, une vidéo de présentation des artisans et commerçants participants sera diffusée puis chacun pourra se connecter à un salon de discussion annexe pour entrer en contact avec les commerçants et plusieurs associations."

Grâce à ce système, les Seneffois pourront ainsi participer à un vrai moment de convivialité en discutant et en partageant un verre. "Et puisque les gens pourront entrer échanger directement avec les artisans en vue d'un achat via notamment le click and collect, l'autre objectif est évidemment de favoriser les commerçants locaux. Ce ne seront d'ailleurs que des artisans et commerçants seneffois qui participeront."

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire préalablement. En revanche, les artisans et associations qui désirent participer sont invités à se manifester rapidement auprès de l'organisation. Il suffit de contacter le service des commerces par téléphone (064/52.17.30) ou par mail (commerce@seneffe.be).