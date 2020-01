Depuis quelques semaines, un petit groupe d'une dizaine de Manageois se réunit régulièrement pour parler de projets de transition. "Je me suis rendu compte que pas mal de communes voisines, dont Seneffe et La Louvière, étaient déjà très impliquées sur les projets de transition mais qu'il n'y avait rien à Manage", confie Michel Vandeneuker, co-fondateur du groupe. "Du moins, aucun projet citoyen. Je me suis aperçu que d'autres personnes de mon entourage avaient la même optique."

C'est ainsi qu'est né Manage en Transition. "Nous sommes en phase de lancement mais nous avons déjà quelques idées très concrètes. Un premier projet va d'ailleurs tout doucement se mettre en place : nous souhaitons lancer un nouveau marché. Actuellement, il n'y a qu'un marché classique à La Hestre. Notre idée est de créer un marché avec des producteurs locaux en soirée, mêlé à des activités pour que les citoyens puissent passer du temps ensemble et revenir aux bases du tissu social. L'autre objectif est de redynamiser l'image de Manage."

Créer un jardin partagé, un repair café, des ateliers zéro déchet, un compost partagé, un atelier de couture, une école de devoirs, une donnerie ou encore intégrer une monnaie locale.. Voilà certains autres projets qui vont mûrir dans la tête des Manageois en transition dans les prochains mois. "Mais notre groupe se veut apolitique. Nous souhaitons simplement apporter de nouvelles idées et montrer aux instances communales que le citoyen est aussi présent sur le terrain et est désireux d'aider à la construction d'une nouvelle dynamique."

Pour faire germer ces différents projets "mais à son rythme", le groupe Manage en Transition est à la recherche d'un peu d'huile de coude supplémentaire. "Nous voulons centraliser les initiatives citoyennes en lien avec la transition, rassembler des citoyens qui ont envie de se rendre utile pour améliorer le cadre de vie de la commune de Manage, de se rencontrer, de créer des projets, de participer à ces initiatives", ponctue Michel Vandeneuker.

> Infos sur Manage en Transition