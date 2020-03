L'événement se tient durant toute cette semaine.

Les clients de la galerie Cora de La Louvière ne les auront pas manqués. Depuis ce lundi 9 mars (et jusqu'au 14 mars), de nombreux véhicules ont pris possession des allées du centre commercial pour la toute première édition du Motor-Show. "Un événement axé autour de l’automobile regroupant exposition, parcours, animations, jeux et cadeaux", explique le responsable de l'événement.

Faute de place et d'opportunités, toutes les marques ne sont évidemment pas représentées. Les organisateurs ont choisi de travailler avec des concessions de la région. "Tout au long de cette semaine, nous accueillons en effet quatre des plus grandes concessions automobiles de la région du Centre : les concessions Renga & Chif, L.Louyet, Bouvy Motor ainsi que Kia La Louvière Motors proposent leurs derniers modèles à la pointe de la technologie. Ils mettent toute leur expérience au service des visiteurs."

Mais les amateurs de deux roues ne sont pas oubliés. Avec d'abord la possibilité pour les visiteurs de se tester à un parcours d'essai à la moto installé sur le parking les mercredi, vendredi et samedi. Avec en point d'orgue, une balade moto organisée en collaboration avec Sezgin Guney, pilote MT Racing, et Harley Davidson Mons, qui s'élancera samedi matin (10h) depuis le parking. Les visiteurs pourront également gagner de nombreux lots en liant avec l'automobile, dont un stage de conduite sur le circuit de Francorchamps.

Cet événement est aussi organisé dans le cadre de la rénovation de la galerie réalisée ces derniers mois. En plus d'avoir installé de nouveaux espaces, le Shopping Cora s'est offert une nouvelle identité visuelle et des entrées rénovées. La galerie louviéroise compte actuellement 63 boutiques (9 100 m²) et accueille environ 4 millions de visiteurs par an.

