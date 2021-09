U.P.

Il faudra lever le pied à partir de ce vendredi 10 septembre sur l'autoroute E42/A15 à hauteur de Chapelle-lez-Herlaimont et sur près de 4 kilomètres en direction de Charleroi. Suite à des travaux de modernisation de l’éclairage effectués dans le cadre du Plan Lumières 4.0, 3 bandes de circulation seront maintenues mais déviées (la voie de gauche sera supprimée et la bande d’arrêt d’urgence sera utilisée) et la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h.

Ces conditions de circulation seront valables jusqu'au 9 octobre, date prévue de fin des travaux. Pour rappel, un tronçon de l’E42/A15 d’environ 2 kilomètres situé entre Bois d’Haine et Manage vers Charleroi fait l’objet du même type d’intervention depuis la mi-août. Deux voies sont maintenues mais déviées (bande de gauche supprimée et bande d’arrêt d’urgence utilisée) avec un vitesse maximale limitée à 70 km/h. Ce segment devrait être libéré pour la fin de ce mois de septembre.

Le plan lumière 4.0 est un plan de modernisation du réseau d'éclairage autoroutier wallon. Il prévoir notamment le remplacement des 100 000 points lumineux au sodium par un éclairage LED à intensité modulable d'ici 2023.