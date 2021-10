Cette fois c’est parti. Annoncé il y a un an, le projet de construction d’un nouveau commissariat pour les agents de quartier de Strépy-Bracquegnies devient quelque peu plus concret et se dévoile. L’ancienne maison communale, qui abrite actuellement le commissariat, n’est en effet pas adaptée. L’opportunité de construire à neuf a été étudiée et finalement retenue par la majorité PS-Ecolo.

C’est donc à la rue de la Reconnaissance, au cœur du village et sur le site de l’ancienne école, que le projet prendra vie. "Ce nouveau bâtiment permettra un meilleur accès des agents aux villages, renforcera la proximité avec les citoyens, offrira un cadre de travail plus agréable à nos policiers et un accueil plus adapté de la population", souligne le bourgmestre, Jacques Gobert (PS).

Au moment de la réforme des polices, le nombre de policiers affecté à l’ancienne maison communale de Strépy-Bracquegnies étaient de 32. Actuellement et à la suite de la réorganisation des services de la zone, il ne reste plus que sept policiers de quartier sur place. Le bâtiment occupé est de ce fait trop grand et est inadapté au fonctionnement de ce service de proximité.

Le nouveau commissariat sera de plain-pied et constitué de modules avec une structure métallique et une ossature en bois autoportante. Le bâtiment sera découpé en deux parties : l’une accessible au public, l’autre réservée aux agents. La partie publique comprendra le hall d’entrée, un sas d’accréditation, un local d’accueil, une salle d’attente, un complexe sanitaire, un local d’audition avec une sortie vers l’extérieur et une aire de stationnement pour six véhicules.

La partie privative comprendra deux locaux de douches et vestiaires, un local « coffres et saisies », des sanitaires, un local technique, plusieurs locaux de rangement, sept bureaux et un bureau de réserve, un local d’allaitement, un réfectoire avec une kitchenette, quatre garages avec possibilité d’y remiser les véhicules, cyclomoteurs et vélos, un local chaufferie et une terrasse avec un coin "fumoir." Une voirie d’accès aux garages et au parking du personnel ainsi qu’un parking de 10 places pour le personnel et les autres services en visite sont prévus.

Les travaux devraient débuter dans le courant de l’année 2022 et être terminés fin 2023. C’est l’entreprise manageoise Mignone qui sera à la manœuvre.