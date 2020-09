A cette période de l'année, les habitants de Petit-Roeulx-lez-Nivelles (Seneffe) sont habitués de voir débarquer des centaines de coureurs dans leur village. Ils étaient même 950 l'an dernier sur la ligne de départ devant l'école communale. Cette année, tout est cependant chamboulé. C'est durant un mois complet que les joggeurs défileront sur les trois tracés du jogging de Bodinri. Mais uniquement au compte goutte, en individuel ou en petits groupes.

Pour contrer les mesures sanitaires et permettre aux habitués de courir malgré tout sur leur beau parcours, John Louagie et son équipe se sont tournés vers un concept unique dans le Hainaut. Trois parcours ont été balisés et le resteront entre le 15 septembre et le 15 octobre. Une fois inscrits, les participants sont libres de venir courir lorsqu'ils le souhaitent. Il leur suffit ensuite de communiquer le chrono à l'organisation.

"Un essai de ce système a été fait du côté de Baulers (Brabant wallon) en juin dernier et ça avait très bien fonctionné", explique John Louagie, l'organisateur de ce jogging "virtuel" de Bodinri. "Puisque j'organise depuis dix ans le jogging de Bodinri en septembre et que je ne voulais pas rester sans rien cette année, j'ai voulu appliquer ce même concept ici."

Depuis le 15 septembre, plus de 220 inscriptions ont été enregistrées et une centaine de personnes ont déjà réalisé leur parcours. "Les gens jouent vraiment le jeu. Ils prennent une photo devant la banderole à l'arrivée et nous envoient leur chrono. Et les participants sont pour le moment très contents du concept, du parcours et du balisage."

Chaque coureur s'inscrit donc préalablement par mail en indiquant la distance souhaitée (5, 10 ou 15 km). Un petit classement à titre informatif sera établi dans la semaine qui suit la course de chacun et un autre classement final après le 15 octobre. "L'inscription est gratuite mais nous fournissons un numéro de compte pour donner la possibilité à chacun de faire un don qui ira directement dans les caisses de notre petite école de village. L'argent récolté servira pour l'achat de matériel sportif et pour le bien-être des enfants."

