Chapelle-lez-Herlaimont, bientôt un haut lieu du volley d'élite? C'est en tout cas l'ambition affichée par la commune qui compte sur son territoire une équipe féminine du top niveau belge: le Tchalou Volley. Celle-ci a accédé à la Liga (1re division) en 2019, mais elle n'entend pas y jouer les faire-valoir et veut viser plus haut, à savoir l'Europe.

Mais pour rendre ces ambitions réalistes, il faudra investir dans l'infrastructure et rénover le hall omnisports dans lequel évolue le Tchalou, afin de lui donner l'espace et l'équipement nécessaires à son développement. Dans ce cadre, la commune de Chapelle-lez-Herlaimont a décroché un subside auprès de la Région wallonne, dans le cadre du plan Wallonie Ambition Or. Ce plan a pour objectif d'améliorer la qualité des infrastructures sportives wallonnes pour que les athlètes puissent se préparer en vue de leurs compétitions internationales et de permettre à la Wallonie d'être une terre d'accueil pour certaines délégations olympiques, en amont des JO de Paris 2024.

41 dossiers avaient été rentrés et 10 ont été sélectionnés, dont le projet de rénovation et d'extension du hall omnisports chapellois. Celui-ci sera donc subventionné à hauteur de 75% du coût des travaux pour un montant de 1 393 170 €. Ces travaux permettront notamment le remplacement de la toiture, la construction d'un dojo pour les arts martiaux et la création d'une cafétéria panoramique.

Ce lundi, le conseil communal a lancé la première étape du dossier de rénovation, en votant la désignation d'un auteur de projet qui sera chargé de dessiner le hall omnisport rénové et étendu, pour un montant maximal de 159 219,06 euros. Quand le bureau d'études sera choisi et que ce dernier aura dessiné un projet, il faudra ensuite lancer la procédure de travaux. La commune espère lancer les travaux en 2023 et inaugurer son nouvel écrin sportif en 2024. Juste à temps pour les JO de Paris…