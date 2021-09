C'est un tout nouveau magasin que la chaîne allemande ouvre ce mercredi 30 septembre le long de la chaussée Brunehault à Morlanwelz, au sens propre puisque l'ancien a été démoli et qu'un nouveau bâtiment le remplace désormais. La surface de vente du supermarché a été agrandie, passant de 999 m² auparavant à 1328 m² aujourd’hui et tout l'aménagement du magasin a été repensée.

"La surface commerciale de 1328 m² s’inscrit parfaitement dans les critères de superficie élargie des nouveaux magasins Lidl", explique Julien Wathieu, porte-parole de Lidl Belgique. "L’espace de vente des nouveaux magasins est en effet agrandi pour mettre davantage en valeur les rayons boulangerie, poissons frais et fruits et légumes. L’aménagement du magasin entièrement renouvelé à Morlanwelz offre une présentation commerciale plus claire, un repérage aisé des produits, une circulation optimisée jusqu’au passage en caisse. En outre, un parking de 115 places – contre 79 places initialement – est également disponible pour notre clientèle."

Si la chaine de magasin entend renforcer son positionnement de "discounter familial", elle veut aussi se parer d'une image "healthy" et locale, en renforçant son assortiment de produits frais et provenant du commerce local, qui côtoient les marques propres du groupe. « Nous accordons une attention toute particulière aux produits locaux, appréciés du consommateur belge. Par exemple, 50 % de nos fruits et légumes proviennent de Belgique, 90% de notre viande est belge, nos laits et nos œufs le sont à 100 % », poursuit Julien Wathieu.

Enfin, Lidl a reconstruit ce magasin de sorte à le rendre moins énergivore et réduire son empreinte environnementale. Parmi les nouvelles installations, on retrouve notamment des ampoules LED dans l’ensemble des éclairages du magasin, un monitoring permanent de la consommation énergétique du magasin, une importante isolation des fenêtres en verre, l’installation de panneaux photovoltaïques et de bornes de recharge pouvant accueillir des véhicules électriques et des vélos électriques.

A noter également que l'extension de la surface commerciale a permis d'engager 9 emplois supplémentaire par rapport au magasin initial.