Les Chapellois auront, dès ce mercredi 16 septembre, un nouveau rendez-vous hebdomadaire à cocher dans leur agenda. La commune a décidé d'organiser sur la place de l'Eglise un deuxième marché, après celui du samedi qui est présent sur la place communale. Ce sont donc une dizaine de maraîchers qui prendront désormais place chaque mercredi de 7h30 à 13 heures dans le quartier Saint-Germain de Chapelle-lez-Herlaimont.

"Cela fait un moment que nous réfléchissions à ajouter un marché", confie Luigi Chianta, échevin en charge du commerce à Chapelle-lez-Herlaimont. "Le déclic s'est fait un peu par hasard. Le marché du samedi organisé sur la place communale aurait dû, comme chaque année, descendre pour le printemps et l'été dans le quartier Saint-Germain. Mais à cause du Covid, cela n'a pas été possible. Donc la place de l'Eglise est restée vide."

C'est la raison pour laquelle un petit marché s'installera viendra égayer et animer ce quartier Saint-Germain. "Nous ne voulions pas que ce quartier reste sans activité maraîchère. Donc nous débuterons avec une dizaine d'exposants, essentiellement de nourriture, puis nous verrons s'il sera possible de le faire évoluer par la suite selon l'engouement qui en découlera."

Et contrairement au marché du samedi qui ne venait dans ce quartier que d'avril à septembre, ce nouveau marché restera présent toute l'année. Il faudra bien évidemment, comme dans tous les autres marchés, respecter les mesures sanitaires en vigueur pour le moment. A savoir le port du masque ainsi qu'un sens de circulation.