Estinnes, une commune dans le vent ? Plus que jamais ! Avec déjà un important parc éolien de onze mâts de 198 mètres, considérés comme les plus hautes et les plus puissantes éoliennes au monde (jusqu'à 180 000 000 kWh par an), la campagne estinnoise s'est faite une réputation.

De quoi attirer plusieurs autres projets d'envergure. D'ici 2022, un parc de cinq éoliennes de 150 mètres de hauteur devrait ainsi voir le jour juste à côté du bois de Peissant, entre les communes de Merbes-le-Château et Estinnes. C'est en tout cas la volonté du groupe Elawan Energy Wallonie qui vient de déposer une demande de permis unique pour la construction et l'exploitation de ce parc.