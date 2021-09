La semaine dernière, la centrale turbine gaz vapeur de Manage a obtenu un nouveau permis remplaçant celui attaqué au Conseil d'Etat.

Nouveau rebondissement dans le dossier de construction d'une centrale turbine-gaz-vapeur à Manage. Le 14 septembre dernier, un nouveau permis était délivré au porteur de projet par l'administration wallonne. C'est ce qu'on apprend par suite de questions parlementaires posées par les députés wallons Sophie Pécriaux (PS) et François Desquesnes (cdH) en commission de l'Environnement et en commission de l'Aménagement du territoire.

Un premier permis avait été délivré le 12 octobre 2020 par les fonctionnaires délégués et techniques. Mais quatre recours ont été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de cet arrêté. Les requérants étaient les communes de Seneffe, de Manage, des riverains et, plus surprenant, le demandeur du permis Bali Wind.



"Après analyse de ces recours, il est apparu que le permis attaché était assorti de conditions dont la réalisation constituait des événements considérés comme futurs et incertains", a expliqué la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier. Ces conditions étaient notamment le recours à des techniques de captage de CO2 et la plantation de 100 ha d'arbres. " Or, la jurisprudence du Conseil d'Etat est claire à ce propos. Un permis ne peut être assorti de telles conditions. Par conséquent, les fonctionnaires techniques et délégués ont décidé de procéder au retrait de la décision litigieuse et à la délivrance d'un nouveau permis."