Dans quelques années, le site de l’ancienne crayère de Cronfestu sera totalement métamorphosé. Un vaste parc de 8 500 panneaux photovoltaïques risque en effet de voir le jour sur cette friche à réhabiliter. La société farciennoise Energy4Circle vient en tout cas de déposer une demande de permis unique dans cette optique sur ce terrain frontalier des communes de Morlanwelz et La Louvière, à la rue des Chauxfours.

Ce projet ne va cependant pas voir le jour immédiatement. Cette création de parc photovoltaïque se fera uniquement après la réhabilitation (remblaiement partiel) et l’assainissement (confinement) de l’ancienne crayère. Cette première phase, qui nécessitera l'extraction des terres et la préparation des sols, devrait durer environ quatre années. La phase finale avec notamment le placement des 8 500 panneaux devrait quant à elle prendre entre six et huit années. Ce qui signifie que l'ensemble du projet ne sera probablement pas terminé avant 2030.

Le parc photovoltaïque ne concernera que 5 hectares de ce site qui comprend 15 hectares au total. Il est en effet prévu de "préserver plusieurs zones afin de maintenir, voire même d'améliorer, la biodiversité". En parallèle, les porteurs du projet souhaitent créer divers aménagements écologiques et un parcours éducatif pour les enfants tandis que l'entretien du site se ferait par écopaturage (en plaçant des moutons).

Ces 8 500 panneaux photovoltaïques pourrait produire 3,09 millions de kWh par an, soit la consommation d'environ 885 ménages. Ce qui équivaut à 1 175 tonnes de CO2 évitées chaque année (la compensation de 9 millions de kilomètres parcourus en voiture). Précisons que le projet, s'il aboutit, sera également ouvert au financement participatif et à l’investissement citoyen via une opération de crowdlending.

L'ensemble du dossier a été présenté aux riverains en septembre dernier dans le cadre de la réunion d'information préalable à la demande de permis. Mais le dossier avec l’étude d’incidences peut être consulté du 6 février au 9 mars aux administrations communales de Morlanwelz, La Louvière et Binche. Tout intéressé peut déjà formuler ses observations auprès du service communal compétent mais une séance de clôture de l’enquête publique sera organisée au sein de chacune des communes (le 9 mars à 10h) afin que les personnes intéressées puissent formuler leurs remarques.

