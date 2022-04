Le parking situé à proximité du cimetière de Braine-le-Comte fera prochainement place à un parc urbain. En avril 2021, la Région wallonne lançait un appel à projet consacré à la création de "Parcs en milieu urbain" afin de s’inscrire dans le deuxième axe du Plan de Relance de la Wallonie "Assurer la soutenabilité environnementale". La Ville de Braine-le-Comte, par le biais de sa Cellule Environnement, avait déposé sa candidature en juillet dernier, s’aidant pour ce faire d’un atelier d’architectes-paysagistes, l’Atelier LOCO. Son projet a finalement été retenu au même titre que 16 autres dossiers.

"Notre dossier, consistant en la déminéralisation du parking près du cimetière afin de le transformer en parc urbain, fait partie des 17 projets retenus par la Wallonie", indique la Ville de Braine-le-Comte. "Un tout nouveau parc en milieu urbain verra donc prochainement le jour dans notre Ville."

Les Brainois auront l’occasion de donner leur vision pour ce futur parc urbain au plein cœur de la Ville. "Afin que ce projet soit aussi celui des Brainois, et que ce futur parc corresponde à leurs attentes, nous souhaitons impliquer tous ceux qui le désirent pour définir ensemble les aménagements prioritaires à prévoir", explique la Ville de Braine-le-Comte. "Dans un premier temps, nous leur proposons de répondre à un petit questionnaire en ligne afin d’identifier les besoins, habitudes et envies pour construire le Braine-le-Comte de demain."

Ce questionnaire est accessible jusqu’au 6 mai prochain sur le lien suivant : https://www.braine-le-comte.be/territoire/environnement/cellule-environnement/bientot-un-nouveau-parc-dans-le-quartier-du-cimetiere-de-braine-le-comte. Toutes les personnes qui éprouveraient des difficultés pour compléter ce questionnaire dans sa version web sont invitées à prendre contact avec la cellule Participation citoyenne qui pourra les aider. Elle est joignable par mail à l'adresse : participationcitoyenne@7090.be ou par téléphone au 067/551.415.

Sur base des résultats de ce questionnaire, une soirée de présentation sera organisée, en présence des services communaux et de l’atelier d’architectes, pour visualiser et discuter, avec les riverains et citoyens intéressés par la démarche, des propositions d’aménagements à venir sur le site.