Si premier mai rime avec muguet, il est associé depuis une dizaine d'années à Binche aux parfum du sud de la France. Après deux ans de hiatus suite à la crise sanitaire, le Village Provençal reprend sa tournée dans 22 villes belges et posera ses étals dans la Cité du Gille du 29 avril au 1er mai.

Le Village provençal se veut être un authentique marché du sud de la France, qui propose un avant-goût de vacances, avec les couleurs, les senteurs, tous les produits du terroir méditerranéen, les vins, l'artisanat et la culture provençale.

Pour recréer cette ambiance, 20 à 30 artisans et producteurs ou leurs représentants, venus tout droit de leur sud natal proposeront des savons, nappes, santons, épices, huile d’olive, macarons, croquants et navettes (pétris et cuits sur place), nougats, berlingots ou calissons, caviar d’aubergine, tapenades, charcuterie, fromages… et bien d'autres réjouissances. Ces douceurs pourront également se déguster sur place, dans un petit espace de restauration prévu.

Rendez-vous sur la place Eugène Derbaix (square de la gare) ces vendredi, samedi et dimanche, de 10 h à 19 h. Une nocturne aura lieu le 29 et 30 avril, jusque 21h. En parallèle, le marché aux fleurs aura lieu dimanche de 5h à 15h. Entrée gratuite.