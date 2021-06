La vaccination bat son plein en Wallonie. Les convocations tombent progressivement et les jeunes adolescents entre 16 et 17 ans sont désormais invités à se faire vacciner. On le sait, la question est délicate pour certains enfants et parents, qui parfois ont des avis contraires sur la vaccination. La déontologie, et les lois, préconisent la liberté de choix en matière de santé, mais difficile d’imaginer un jeune enfant prendre une telle décision sans l’aval de ses parents.

Et c’est justement ce qui a posé problème vendredi dernier au centre de vaccination de Soignies. Un père, Manuel Lucas, a poussé un coup de gueule concernant une invitation à la vaccination improvisée. "Ma fille est étudiante, et était dans un bar avec une amie pour fêter la fin de ses examens", explique Manuel Lucas. "Alors qu’elles étaient en terrasse, un médecin est venu la démarcher pour se faire vacciner immédiatement au centre de vaccination. Elles ont décliné la proposition, parce qu’elles ne s’y attendaient pas."