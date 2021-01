Après le dernier comité de concertation, il peut difficilement voir le bout du tunnel.

À Chapelle, Mathieu De Middeleer vit de ses deux passions : le CrossFit et la musique. Mais ça, c’était avant. Depuis le confinement, ces activités sont totalement à l’arrêt. Vendredi, comme beaucoup d’autres Belges, Mathieu était devant sa télévision pour entendre les nouvelles décisions du comité de concertation.

"On ne s’attendait pas à une réouverture pour tout de suite, mais on espérait, comme pour les coiffeurs ou les tatoueurs, avoir des perspectives. Ils n’ont même pas abordé le sujet des salles de sport", soupire le Chapellois.

Ce box de CrossFit à Chapelle, Mathieu y travaillait depuis longtemps. L’an dernier, il avait prévu une ouverture en grande pompe avec musiciens et initiations pour les curieux. Mais au dernier moment, le premier confinement était venu chambouler tous ses plans. Durant l’été, il a pu profiter d’un assouplissement des mesures sanitaires pour accueillir ses premiers membres avec toutes les précautions nécessaires. Le succès était au rendez-vous, les adeptes étaient nombreux, mais en octobre, c’était une nouvelle douche froide.

Aujourd’hui, comme tous les gérants de boxes de CrossFit, Mathieu peut difficilement entrevoir le bout du tunnel. Les autorités ne lui offrent aucune perspective, mais plutôt ce paradoxe difficilement acceptable : pour protéger la santé des citoyens, on leur interdit de faire du sport. "Il y a eu une étude qui pointait les salles de fitness comme possibles foyers, notamment parce qu’on peut y rester des heures et passer d’une machine à l’autre. Mais pour les boxes de CrossFit, c’est tout de même différent. Nous pouvons limiter la durée des séances et le nombre de personnes présentes en même temps. Nous désinfectons tout entre chaque séance. Et nous avons un système informatique nous permettant de savoir quelles personnes étaient présentes et à quel moment", souligne Mathieu. "Au Luxembourg d’ailleurs, les boxes de CrossFit ont pu rouvrir il y a deux semaines. Un protocole a été proposé au gouvernement qui a accepté la réouverture sous ces conditions. C’est désolant de voir des supermarchés bondés alors que nous ne pouvons pas faire du sport à 10 dans une salle de 200 m2."

Quand il n’aide pas des athlètes à repousser leurs limites, Mathieu organise des concerts. Pour le moment, la situation est donc très compliquée. "Pour ma société de CrossFit, j’ai reçu en tout et pour tout 3 000 euros depuis le début de la crise covid. Le calcul des aides se faisait sur base du trimestre d’avant, mais comme je venais d’ouvrir, ce n’était pas pris en compte. Les équivalents temps plein sont un autre facteur pris en compte pour les aides, mais tous mes coachs sont freelance. Pour mon activité dans l’événementiel, je n’ai plus de rentrées. Heureusement, je n’ai pas beaucoup de frais fixes non plus. C’est plus compliqué pour les sous-traitants. J’espère quand même que nous pourrons rouvrir en mars pour le sport et que nous pourrons relancer des concerts en été, avec des formules adaptées comme l’an dernier. Jusqu’à maintenant, j’ai pu tenir parce que mes quelques mois d’ouverture avec le CrossFit ont très bien marché. Mais en mars, j’aurai épuisé mes réserves."

Mathieu en est convaincu, avec le CrossFit, il est possible de faire du sport tout en veillant au respect des mesures sanitaires. Il espère que la Belgique suivra l’exemple du Luxembourg. Mais il faudrait encore chez nous un organisme ou une fédération regroupant les gérants de box de CrossFit pour mieux faire entendre leur voix auprès des autorités.