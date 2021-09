Les Hainuyers ont du talent ! Et pour les soutenir dans leurs démarches artistiques, la province de Hainaut attribue, tous les deux ans, un prix d’aide à la création audiovisuelle. Ce prix récompense un cinéaste hainuyer – natif de la province ou y résidant depuis au moins trois ans – ou ayant tourné son film majoritairement en Hainaut. Il a vocation à consacrer la valeur d’un film court (moins de 26 minutes) ou moyen métrage (maximum 52 minutes) via un prix de 2500 euros.

Il ne reste désormais plus que quelques jours pour soumettre sa candidature. Les inscriptions seront en effet clôturées le 29 septembre prochain. Aucune exigence de thème ni de genre n’est imposé. En revanche, l’œuvre devra être présentée sur support DCP, Blu-Ray ou DVD. Les films présentés auront obligatoirement dû être réalisés au cours des deux années qui précèdent la date de clôture des inscriptions.

Afin de laisser à chacun sa chance, les auteurs ne pourront pas participer s’ils ont déjà reçu le bien biennal d’aide à la création audiovisuelle. Le jury sera présidé par la députée provinciale et présidente de Hainaut Culture Tourisme, ou par son délégué, et sera constitué de spécialistes, de cinéastes professionnels et éventuellement de responsables culturels provinciaux. Une sélection de films établie par ledit jury fera l’objet d’une présentation publique.

Il n’y a donc "plus qu’à…" Les candidatures doivent être envoyées le 29 septembre prochain au plus tard à Hainaut Culture Tourisme – service Cinéma, place de la Hestre à La Hestre et via secretariat.servicecinema@gmail.com.