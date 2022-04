De nombreux navetteurs sont restés bloqués à quelques mètres de leur destination à cause de problèmes d’affichage.

La patience était de mise pour les navetteurs empruntant les trains en direction de la gare de La Louvière ces dernières semaines. Proches de leur destination finale, ils devaient parfois attendre plus d’une heure à l’arrêt à quelques centaines de mètres de leur destination. Un souci informatique serait à la base de ce problème d’affichage ayant entraîné ces nombreux retards.

La SNCB a tenté de trouver rapidement les raisons de la panne afin de régler le problème au plus vite. Les informations diffusées sur les tableaux d’affichage et via le speaker de la gare étaient d’ailleurs parfois erronées suite à cela. Les navetteurs pouvaient tout de même se référer à l’application SNCB afin de connaître la durée des retards de leur train.

Le problème était survenu à partir du dimanche 27 mars. Les retards entraînés par ces problèmes d’affichage ne jouent évidemment pas en faveur de la SNCB. Quand on sait que la première raison pour laquelle les navetteurs évitent le train sont les retards, ce souci informatique était quelque peu malvenu même si la SNCB assurait "que le problème serait réglé au plus vite."

Les navetteurs en partance pour la Louvière n’étaient d’ailleurs pas les seuls concernés par ce problème. L’ensemble de la Belgique était en effet impactée. Des stands d’information avaient tout de même été mis en place dans plusieurs gares afin d’aiguiller les navetteurs.