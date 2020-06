Une réunion d'information est prévue le 24 juin.

Les projets éoliens se multiplient ces derniers mois dans la région de Manage, Seneffe, Ecaussinnes et Braine-le-Comte. Voilà désormais une nouvelle demande de permis unique pour la création d'un parc de six éoliennes au sein des zonings de Manage/Seneffe et de Tyberchamps.

Ce nouveau projet est toutefois différent puisqu'il est porté par l'intercommunale IDEA, qui n'est autre que le gestionnaire de ces deux zonings. Il s’inscrit dans le cadre de la politique européenne, nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec l'installation de ces six éoliennes de part et d'autre de la N59.

Avant de lancer les manœuvres, une réunion d’information préalable sera organisée le mercredi 24 juin à 19 heures, à l’Espace Culturel de La Samme, place de Penne d'Agenais, à Seneffe. Suite aux dispositions de distanciation sociale, les places seront limitées aux 50 premières personnes mais la réunion sera retransmise en direct par vidéo conférence sur la plateforme suivante : www.engie-rip-eolien.be.

Ce projet éolien n'est ni le premier ni le dernier pour ces deux zonings. La société Engie Electrabel est également en pleines procédures administratives pour l'implantation de trois éoliennes. La réunion d'information préalable a été organisée en novembre dernier. Le projet se situe également de part et d’autre de la N59 : une éolienne sur le site du futur zoning du Gibet et les deux autres sur le site de BSI, entreprise du zoning de Manage spécialisée dans la fabrication de tubes en PVC et de panneaux isolants.

Citons encore un autre projet d'ampleur actuellement en cours mais du côté de Ronquières cette fois : le groupe Colruyt souhaite installer sept éoliennes. Si la demande de permis aboutit, les sept éoliennes seraient toutes construites à proximité du plan incliné de Ronquières d'ici l'automne 2022. Quatre sont ainsi prévues sur le territoire de Braine-le-Comte et les trois autres sur celui de Seneffe.