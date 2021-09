Les "Repair Cafés" peuvent être considérés comme les poches de résistance face à l’obsolescence programmées. Dans ces ateliers, des bénévoles mettent leurs talents de bricoleurs au profit de la population pour réparer des objets défectueux et les sauver de la poubelle. Le phénomène a pris de l’ampleur ces dernières années en Belgique et les repair cafés, initiatives citoyennes à la base, ont commencé à essaimer. Aujourd’hui, on en compte 171 en Wallonie et à Bruxelles, qui ont réparé 28 500 objets depuis leur apparition, de quoi éviter 177 tonnes de déchets et 1772 tonnes de CO2.

Dans la région, on retrouve notamment un Repair Café à Mons, un autre à Saint-Ghislain…et un au Roeulx désormais.

Celui-ci voit le jour suite à une initiative communale de la part de l’échevinat du développement durable, en collaboration avec le Centre culturel du Roeulx. Il ouvrira pour la première fois ce dimanche 12 septembre et se tiendra chaque deuxième dimanche du mois, de 15h à 18h dans la grande salle du Centre culturel du Roeulx. Les réparations qui y seront proposées seront variées : il y aura un atelier mécanique (réparation de vélos, trottinettes, jouets) d’électromécanique pour les petits appareils électroménagers, un atelier menuiserie, un atelier couture et un atelier informatique.

Combien ça coûte ? Cela dépend. Le Repair Café repose sur le bénévolat et fonctionne grâce à la contribution volontaire des bénéficiaires du service. Chaque visiteur estime le prix de la réparation en plaçant de l’argent dans une des tirelires prévues à cet effet. L’argent servira à acheter des outils, à payer un verre aux bénévoles…

Si l’accès est libre, il est néanmoins recommandé de faire une demande préalable de réparation d’objet en remplissant un formulaire sur le site du Repair café rhodien. Enfin, si vous avez des talents de bricoleurs et souhaitez les mettre à disposition de la population, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles,

Plus d’infos : repaircafeleroeulx.be.