Un prêt gratuit de 10 ouvrages par personne est organisé.

Durant cette période de confinement, pourquoi ne pas s'évader dans quelques romans ou en profitant pour s'instruire avec des bouquins ? Il est vrai que de nombreuses bibliothèques communales ont décidé de fermer leurs portes. Mais pas à Braine-le-Comte où un service de "lecture à emporter" vient d'être mis en place. "Nous vous proposons le prêt gratuit de 10 ouvrages par personne inscrite ou à inscrire", annonce la direction de la bibliothèque communale.

En pratique, un colis sera préparé à l'attention de chacun et un rendez-vous sera fixé pour venir chercher les livres à la bibliothèque. "Nous tiendrons compte de vos choix dans la mesure de nos disponibilités. Les ouvrages empruntés ne reviendront en bibliothèque qu’après la fin de la crise sanitaire. Conservez les livres et jeux déjà en votre possession ou que vous emprunterez, aucune amende de retard liée aux événements ne vous sera réclamée."

Comment procéder ? Soit via le catalogue numérique, soit via l'adresse mail de la bibliothèque, soit via téléphone (067/89.54.14). "Vous pourrez nous transmettre une sélection de 10 ouvrages que vous désirez emporter. Nous pouvons aussi vous proposer un coli découverte ciblé par rapport à vos préférences et attentes. Le colis sera préparé à votre attention et un rendez-vous vous sera fixé. Si vous n’êtes pas encore lecteur chez nous, pas de problème, via votre courriel nous réaliserons votre fiche d’inscription."

En parallèle, le prêt de livres virtuels reste aussi disponible via l’adresse suivante : www.lirtuel.be. De même, un arbre à livres est installé dans l’entrée de la bibliothèque et sera accessible 24h/24. Il s'agit de livres à donner. "Restons positifs et solidaires, nous tenterons de répondre au mieux à vos attentes."