Le Centre Francophone Docteur Fabrice Jurysta se mobilise.

Parce que l'isolement et la maladie peuvent engendrer un stress aigu et une anxiété importante, les psychologues se mobilisent aussi face au Covid-19. Une aide psychologique gratuite est proposée depuis ce mercredi par un centre de psychothérapie basé au Roeulx. "Avec d'autres psychologues du centre, nous avons décidé de nous mobiliser pour offrir une écoute", confie Mélanie Brion, psychologue au Centre Francophone Docteur Fabrice Jurysta.

Plusieurs personnes ont déjà fait appel à ce service. "Ce sont des personnes qui se sentent démunies, tristes ou en colère, notamment après l'annonce du diagnostic. Nous avons décidé de mettre cela en place car nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens souffraient d'anxiété et de stress à cause de cette situation de confinement. C'est un engrenage qui peut se terminer en crise de panique."

Concrètement, chaque personne en difficulté peut téléphoner à l'un des trois psychologues de ce centre. "Chacun de nous donne un peu de son temps. Nous pouvons apporter une écoute pour les personnes en isolement, pour le personnel soignant qui est débordé et en état de stress ou encore pour les parents qui sont pris de court avec leurs enfants."

Ces professionnels de la santé mentale et de la gestion émotionnelle apportent de cette manière leur pierre à l'édifice de la solidarité. "Cela permet aussi d'épauler les pharmacies et les médecins généralistes qui sont complètement débordés et qui doivent aussi gérer les aspects psychologiques chez les patients", poursuit Mélanie Brion. "Nous invitons d'ailleurs les autres professionnels du secteur à nous contacter pour rejoindre le mouvement."

Notons que cette aide psychologique temporaire s'étendra jusqu'à la fin du confinement imposé par le gouvernement.

Vous pouvez contacter :

Marie-Alice Gohy : lundi et mardi (de 14h à 16h)

Mélanie Brion : mardi et jeudi (de 16h à 18h)

Christophe Chevalier : vendredi (de 16h à 18h)