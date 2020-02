Le superbread est idéal sur le plan nutritionnel.

Rond, carré, blanc, gris, de campagne, d’épeautre ou encore de seigle. Le pain se décline pour ainsi dire à l’infini et fait partie de notre quotidien. Bien choisi, il peut sans difficulté s’inclure dans une alimentation diététique. Mais encore faut-il justement bien le choisir. Depuis peu, trois sociétés belges se sont associées afin de lancer "le pain le plus sain du marché", le SuperBread.

Né d’une rencontre entre le cabinet diététique DietConsult (Bruxelles), le meunier Moreels (Flandres) et l’atelier de boulangerie Copains (Strépy), il est aujourd’hui distribué dans les 86 magasins du Carrefour Market Mestdagh et séduit les papilles. "Quel pain choisir pour manger sainement ? La question est régulièrement posée en consultation diététique. C’est sur base de ce constat que Stéphenie Tylleman, diététicienne, a décidé de rédiger un cahier des charges du pain idéal sur le plan nutritionnel et de faire appel à Copains pour le réaliser", explique Olivier De Cartier, CEO de Copains.

Le duo a alors collaboré avec le Moulin Moreels, qui a trouvé le début de la solution en composant une farine de blé, de son d’avoine, d’épeautre, de soja, de graines de chia et de graines de lin. Une farine idéale sur le plan diététique, mais difficile à transformer en pain. "L’atelier Copains a trouvé la solution dans une méthode ancestrale de panification dont le secret est le temps : l’autolyse consiste à laisser reposer la farine et l’eau ensemble pour faciliter le pétrissage."

Ressort finalement de ce travail collaboratif le SuperBread, un pain aux propriétés nutritionnelles idéales. "Il est naturellement riche en fibres, sources de fer, sources de magnésium, contient des oméga 3, du calcium et deux fois moins de sel que la limite autorisée. Ce pain est composé de cinq ingrédients simples et sans additif ni gluten ajouté, vient compléter le Saint-Feuillien, les pains beck et le Gr’eat Granola dans la gamme de pains sans additif que nous avons déjà développé."

Avec le SuperBread, le groupe Copain poursuit son envie de dynamiser le marché de la boulangerie en y apportant une touche innovante, collaborative, locale et saine. En quatre ans, le groupe a triplé son personnel en engageant 40 collaborateurs. Ce sont aujourd’hui 15 000 pains qui partent chaque jour de la boulangerie vers les supermarchés belges.