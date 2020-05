En cette période de crise, il a fallu trouver un plan B pour malgré tout célébrer la Pentecôte.

Confrontés à un contexte sanitaire particulier, les Sonégiens doivent se résigner à ne pas se rassembler pour célébrer leur traditionnelle Pentecôte. Particulièrement attachée à ses traditions, la Ville de Soignies tentera malgré tout de faire vibrer le cœur de ses citoyens ce week-end, tout en respectant les mesures de distanciation sociale en vigueur

À la suite de la pandémie de Covid-19, la Ville de Soignies, le Conseil de la Confrérie Saint-Vincent et le Comité de la Procession ont en effet été contraints d’annuler les différentes manifestations et activités prévues lors du traditionnel week-end de Pentecôte. Il faudra donc trouver un plan B pour que malgré tout, la Pentecôte demeure.

Pour marquer le coup, la ville s’est donc appliquée à faire vivre cette tradition sonégienne à travers le cœur de ses concitoyens. Alors que les étendards ont été installés dans les rues du centre-ville ce vendredi matin, la ville a imaginé une campagne de communication empreinte d’émotions sur les réseaux sociaux. "La nostalgie et les souvenirs seront au rendez-vous grâce à la diffusion de photographies et de vidéos illustrant les éditions précédentes mais aussi grâce à l’élaboration d’un décor spécialement dédié à cet événement pour illustrer les photos de profil Facebook des Sonégiens", communique-t-elle.

Ce samedi matin, avec la participation de Sud Radio, un concert de carillon a ainsi été donné par le Sonégien Patrice Poliart à la Collégiale. Pour éviter tout rassemblement et ainsi respecter les mesures de sécurité, ce concert a été diffusé en Facebook live sur la page Facebook "Cap sur le folklore et les fêtes en Hainaut." Les citoyens du centre-ville ont aussi été invités à chanter ”Les Cayoteux” au même moment à leur fenêtre. Ils ont encouragés à se filmer et à partager ce moment avec l’ensemble des Sonégiens sur la page Facebook de la ville.

Ce lundi, Antenne Centre Télévision diffusera à 6h, 8h et 16h30 une émission consacrée au Grand Tour dans laquelle plusieurs membres de la Confrérie Saint-Vincent se sont filmés tout au long du parcours en recréant, en comité restreint et à l'aide d'images d'archives, les différents moments qui le composent. Le week-ens sera donc résolument festif, malgré les circonstances.