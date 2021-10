"Le Côteaux des Deux Tilleuls" veut élargir la palette des vins belges tout en respectant l'environnement.

Pendant une vingtaine d'année, Thierry Catteau, assistant social puis courtier en assurances, a nourri un rêve: celui de produire quelque chose, qu'il façonnerait de A à Z, de la matière première à la commercialisation. Et le vin fait partie de ces produits où l'on peut s'impliquer à chaque étape, avec un petit quelque chose en plus: "le vin a une dimension rassembleuse", explique-t-il. "Les gens aiment se retrouver autour d'un tel projet et contribuer à son développement."

Une affirmation qu'il a pu confirmer depuis le mois de mai dernier, quand il a commencé la mise en œuvre de son rêve après s'être formé plusieurs années à la viticulture. Ce rêve, baptisé "Le Côteaux des Deux Tilleuls", se concrétise sur un terrain en pente situé le long de la rue des Sept douleurs à Écaussinnes, et sur lequel sont plantés…deux tilleuls. Sur deux hectares de ce qui était jusqu'à peu une prairie herbagée, Thierry et ses proches ont planté 10 000 pieds de vigne, posant les premiers jalons d'un vignoble qui entend se démarquer de ses pairs, par sa diversité notamment.