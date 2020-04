Les communes ne veulent pas prendre de risque.

Adhérer ou non à la proposition du Conseil national de sécurité de rouvrir les visites dans les maisons de repos ? La question s'est posée dans toutes les communes ce jeudi matin. Mais la réponse a été quasi unanime : non. Plusieurs bourgmestres ont d'ailleurs déjà pris un arrêté afin de concrétiser cette position.

C'est le cas notamment à La Louvière où Jacques Gobert a signé un arrêté afin "d'interdire, sauf dérogation, l'accès aux maisons de repos, aux maisons de soins et aux établissements pour personne avec un handicap de toute l'entité de La Louvière, aux personnes proches des résidents et ce, jusqu’au 3 mai 2020 inclus."

Après concertation avec les acteurs de terrain, cette position a également été partagée à Braine-le-Comte, Soignies, Manage, Ecaussinnes ou Morlanwelz tandis que d'autres communes n'ont pas encore communiqué. "Des dérogations pourront être octroyées pour les situations exceptionnelles", précise Fabienne Winckel, bourgmestre de Soignies. "Je comprends cette mesure parce que j'ai moi-même ma maman au home et que je ne l'ai plus vue depuis un mois, mais on ne peut pas prendre de risque inconsidéré", commente de son côté Christian Moureau.

Au Roeulx et à Seneffe, on laisse le choix aux maisons de repos

En revanche, l'avis est plus nuancé à Seneffe et au Roeulx où l'on souhaite laisser aux maisons de repos concernées le choix de rouvrir ou non. "Interdire d'office pour l'ensemble du territoire seneffois, je ne le ferai pas", réagit la bourgmestre de Seneffe Bénédicte Poll. "J'attends d'abord de voir comment les choses se mettront en place en pratique. Il y a peut-être moyen d'aménager des espaces de rencontre, par exemple. Cela doit se voir au cas par cas au sein des maisons de repos car les situations sont très différentes au sein de chacune d'entre elles."

"Il apparaît que des résidents plus âgés commencent à se laisser mourir de désespoir, n'ayant plus l'occasion de revoir des membres de leurs familles", explique de son côté Benoit Friart, bourgmestre du Roeulx. "Il semble aussi que les maisons de repos seront le dernier secteur qui pourra être deconfiné. Et cela risque de prendre encore de longs mois ! Il s'agit d'une recommandation et je laisse donc le choix aux directeurs des deux maisons de retraite de notre entité de gérer cette matière en fonction de la situation sanitaire de leur home, des ressources humaines disponibles, tenant compte également des besoins individuels de chaque résident."

Pour rappel, le Conseil national de sécurité réuni ce 15 avril a décidé d'autoriser une visite par semaine et sous certaines conditions strictes pour un proche désigné dans les maisons de repos, maisons de repos et de soins et institutions pour personnes handicapées.

