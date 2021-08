Le Ronquières Festival reprend du service le week-end du 14 et 15 août. Et moyennant un petit QR Code à l’entrée, synonyme de covid safe ticket, les festivaliers pourront retrouver toutes les sensations du grand sacre estival au pied du Plan incliné.

Preuve que les organisateurs n’entendent pas faire les choses à moitié, l’affiche de cette année n’a rien à envier aux éditions précédentes, que du contraire. On retrouve quelques noms prévus l’an dernier, avant que la crise sanitaire ne conduise à un report des festivals. C’est le cas notamment avec Romeo Elvis qui depuis, a laissé fuiter deux clips prometteurs pour le nouvel opus attendu. On retrouvera également Bon Entendeur. Après un premier album certifié disque d’or et un tube - "Le temps est bon" - sacré single de platine, le collectif français revient avec un tout frais second album.

Ils ont également répondu présents au rappel de Ronquières : AAron, The Magician, Dionysos, Sharko, Black Box Revelation, L’Impératrice, Alex Lucas ou encore Lola Marsh. Cette continuité entre 2020 et 2021, c’est tout d’abord une bonne affaire pour les artistes privés des substantielles scènes durant un an. C’est aussi une bonne affaire pour les festivaliers qui avaient déjà acheté leurs tickets l’an dernier et les ont précieusement gardés jusqu’à cet été.

À côté de ça, il y a également quelques bonnes surprises que réserve l’affiche de cette édition 2021, dont ce joli coup des organisateurs qui font venir à Braine Maneskin, les sulfureux vainqueurs de l’Eurovision, pour l’un de leurs très rares passages en Belgique. Woodkid marque aussi son grand retour après le long break qui avait suivi le succès de son premier album. Avant de lancer les J.O. de Paris en 2024, Yoann Lemoine de son vrai nom reviendra à Ronquières où son premier passage avait marqué les esprits en 2014.

À ne pas manquer non plus, Deluxe, Pomme ou L’or du commun. Côté bon plan, on notera la présence de David Numwami, le petit prince de la pop belge. Notre petit doigt nous dit que d’ici quelques années, la pépite déjà repérée par Air et Charlotte Gainsbourg squattera le haut de l’affiche.

On l’aura compris, le Ronquières Festival ne revient pas sur la pointe des pieds, mais prépare un retour aux affaires en bonnes et dues formes, comme en témoigne cette affiche prometteuse.